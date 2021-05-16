الصباح السياسي
الملك يتلقى تهاني العيد من السعودية والإمارات وعمان والبحرين
توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والأمة الإسلامية تستقبل أيام عيد الفطر المبارك أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونةأكمل القراءة »
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