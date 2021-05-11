وطنية
“بيجيدي” يصفي تركة البصري بالبيضاء
أغلق ملفات مشاريع عقارية معلقة منذ فترة السليماني اثنان منها بسيدي معروف وروش نوار وضع العدالة والتنمية، المسير للجماعة الحضرية للبيضاء، نقطة نهاية لمشاريع سكنية وعقارية أشرف عبد المغيث السليماني، الرئيس الأسبق، للمجموعة الحضرية، على إطلاقها في عدد من الجماعات، وظلت معلقة منذ سنوات، في وقت ارتفعت مطالب المستفيدين بالتعويض.أكمل القراءة »
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