الرياضة
منتخب السنغال يطلب اللجوء بالمغرب
وجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم، طلبا للجامعة الملكية من أجل استقبال مباريات منتخبه الوطني، بأحد ملاعب المغرب، لحساب تصفيات كأس العالم، بعدما رفضت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، الترخيص لإجرائها بملاعب السنغال، معتبرة إياها «غير مؤهلة». واستغرب السنغاليون لعدم تأهيل ملاعبهم لاستضافة مباريات المنتخب، من بينها ملعب «لات ديور» الخاصأكمل القراءة »
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