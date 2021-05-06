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وطنية

ورش جديد من أجل إصلاح قانون الصحافة والنشر

منذ 19 ثانية
الشرقاوي السموني *
يجب التفكير في آليات لتمكين الصحافة من القدرة على مواجهة الأزمات بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) أصبحت الصحافة في عصرنا الحاضر في صلب الحياة اليومية للإنسان. وهي بوسائلها وتقنياتها الحديثة والمتطورة تعد من وسائل الحوار والتبادل والاتصال الثقافي بين الأفراد والمجتمعات والشعوب، ونشر النماذج السياسية والثقافية القادرة على التأثير فيأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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