بورصة البيضاء…ارتفاع طفيف لوتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الخميس)، ارتفاعا طفيفا في وتيرة تداولاتها، بعد الزيادة التي سجلها مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,08% ليستقر عند 11.792,16 نقطة.

وبالوتيرة ذاتها، صعد مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 962,49 مسجلا 962,49 نقطة، فيما ربح ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,08% مستقرا عند 9.587,07 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، تقدم “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,12% إلى 10.892,56 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” ارتفاعا بـ 0,06% محققا 10.068,21 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 898,69 نقطة، بزائد0,03% .