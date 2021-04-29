جمع أزيد من 90 كيسا من الدم خلال حملة للتبرع بالداخلة

تم، أخيرا، جمع أزيد من 90 كيسا من الدم خلال حملة للتبرع نظمت في الداخلة، بمبادرة من المركز الجهوي لتحاقن الدم.

وستساهم هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة بتعاون مع المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، في تعزيز مخزونات الدم والتخفيف من النقص الكبير في هذه المادة الحيوية في جهة الداخلة – وادي الذهب.

ويهدف هذا العمل التضامني، الذي استمر لثلاثة أيام، إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وتشجيع قيم التضامن والإيثار داخل المجتمع المغربي، وتنمية الشعور بالمسؤولية والمساعدة المتبادلة بين عموم المواطنين. كما تتوخى هذه المبادرة المساهمة في إنقاذ حياة مرضى يحتاجون إلى هذه المادة الحيوية، لاسيما خلال الظرفية الاستثنائية الراهنة التي تعرف انتشارا لجائحة (كوفيد-19)، والتي أدت إلى تراجع عدد المتبرعين.

وعرفت هذه الحملة، التي جرت في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية المعتمدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، انخراط عدد كبير من المواطنين ممن توافدوا على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة للتبرع بالدم.