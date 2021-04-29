وزارة الصحة: تأجيل تلقيح المواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي إلى الثالث منه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، أنه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، تم تأجيل تلقيح المواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي المقبل، إلى يوم الاثنين 3 ماي بمركز التلقيح نفسه المحدد سلفا، مشيرة إلى أن المعنيين سيتوصلون برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بموعد التلقيح.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها، بالمواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالمغرب.