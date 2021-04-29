الإمساك في رمضان… أسبابه وطرق الوقاية منه

يعد الإمساك أحد المشاكل الهضمية الشائعة في رمضان، بسبب التغيير المفاجئ للنظام الغذائي أو قلة الحركة أو عدم تناول القدر الكافي من السوائل خلال الشهر المبارك.

ويعتبر الطبيب المريض مصابا بالإمساك في حال كان يتبرز ثلاث مرات في الأسبوع فقط أو أقل، وهي الحالة التي تستدعي العلاج، غير أنه من المفضل معالجة الموقف قبل الوصول إلى هذه الحالة، ومباشرة بعد ملاحظة صعوبة التغوط.

ولتجنب الإصابة بالإمساك في رمضان، يوصى الأخصائيون بتتبع النصائح التالية :

من المهم تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة متعددة حرصا على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإصابة بالإمساك.

الحرص على تناول نظام غذائي متوازن خلال وجبة الإفطار.

تناول أطباق من السلطة والشوربة على وجبة الإفطار، والتي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تقلل من الإصابة بالإمساك.

يجب تناول 8 أكواب من الماء يوميا بعد وجبة الإفطار وحتى وجبة السحور.

استبدال الحلويات بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي.

يجب الحرص على تناول الخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، وهذا لأن الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف الضرورية لتليين المعدة.

بعد الإفطار يجب أن تتم ممارسة نوع من أنواع الرياضة البسيطة ومنها رياضة المشي.

(ي.ع)