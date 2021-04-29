عادات غذائية مضرة خلال رمضان

تتغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، إذ يكون استهلاك الأطعمة الغنية بالدهنيات والسكريات أكثر من تناول الخضر والفواكه الغنية بالألياف المفيدة، الأمر الذي تكون له أضرار صحية.

ومن العادات الغذائية الخاطئة خلال رمضان الإفراط في تناول الحلويات، التي تعد غنية بالسعرات الحرارية، وتسبب مشاكل صحية عديدة منها زيادة الوزن وآلام شديدة في المعدة.

ومن بين الخطوات المضرة للصحة الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم أو الملح، وشرب القهوة أو الشاي بكميات كبيرة، فهذه الأطعمة والمشروبات تعمل على إدرار البول، مما يؤدي إلى فقدان بعض الأملاح المعدنية من الجسم والشعور بالعطش.

ويقول المختصون في التغذية إن من بين العادات الغذائية الخاطئة والمضرة للصحة كذلك تناول الوجبات الدسمة والسكريات في وقت السحور للاعتقاد بأنها تملأ المعدة، لكنها في الواقع تثقلها وتسبب العطش، وبالتالي من الأفضل تناول خضر أو فواكه لأنها تمنح الشعور بالشبع.

ويعد شرب الماء البارد والمثلج مباشرة عند موعد الإفطار من العادات المضرة للصحة في شهر رمضان، إذ يتسبب في تنشيط العصب المتصل بالمعدة والقلب، مما يؤدي إلى حدوث انقباضات بالمعدة والشعور بالألم الشديد، والقيء والغثيان، كما يؤدي إلى انخفاض في ضربات القلب.

أ .ك