توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الخميس)، نزول قطرات مطرية متفرقة محلية بالشمال-الغربي والسواحل الشمالية والريف وسايس، مع تشكل سحب منخفضة فوق السواحل الوسطى والجنوبية مصحوبة بضباب محليا.

كما تتوقع تكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية بالريف والسايس والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط خلال الليلة القادمة، على أن تكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من الجنوب بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي، ومعتدلة شمالية غربية بالجنوب والوسط والشمال.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بالأطلس والريف، وما بين 09 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بالشمال والوسط. وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و25 درجة بالسواحل والمناطق الشمالية. وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالوسط والمنطقة الشرقية، وما بين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج محليا بالسواحل الأطلسية.