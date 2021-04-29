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“بروفيسور” في دوامة الانتقام بالتحرش

منذ 21 ثانية
يسود احتقان كبير بمستشفى ابن رشد، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالبيضاء، أطرافه تعدت الممرضات لتصيب شظاياه “بروفيسورات”، إثر شكايات ووشايات مضادة ومساطر قضائية، كما دخلت وزارة الصحة على خط القضية، التي أصبحت حديث الموظفين والموظفات. وعلمت “الصباح” أن نيران الخلافات انطلقت قبل سنتين، عندما فوجئ “بروفيسور” يزاول بقسم الإنعاش، برفعأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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