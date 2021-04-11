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أخبار 24/24

أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

منذ 5 دقائق
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“مسؤولون أمنيون أمام جرائم الأموال”… “نفاد مخازن التموين في الجزائر”… “”بيجيدي” يتمرد على المحكمة الدستورية”… “النصب باسم الدراسة في كندا”… ” مصرع قائد درك “بوليساريو” يعقد المشهد”… “عودة فاخر تقسم الرجاء”… “كسر أنف ممرضة في هجوم على مستشفى”…خاص بعنوان ”البيروقراطية تكلف 470 مليارا”…”تفكيك شبكة للدعارة بفاس”… ملف خاص بعنوان “تكلفة الانتخابات… ثمن الديموقراطية”…. وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.

منذ 5 دقائق
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