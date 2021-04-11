بنك المغرب… تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,78 في المائة، وتراجع بـ 0,5 في المائة أمام الأورو ،خلال الفترة من فاتح إلى 7 أبريل 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 2 أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 305,5 ملايير درهم، بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 14,9 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 79 مليار درهم، منها 35,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,7 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 25,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 7 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 8 أبريل).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0,4 في المائة، ليسجل أداء سنويا بنسبة 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ 2,2 في المائة، و”البنوك” بـ 0,6 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” و”الاتصالات” بـ 2,6 و0,9 في المائة تواليا.

وختمت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 415,3 مليون درهم مقابل 858,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 69,9 مليون درهم مقابل 171,6 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

(ومع)