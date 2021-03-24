موت مبكر للأغلبية

عطل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمين عام العدالة والتنمية، آلية هيأة قيادات الأغلبية، إذ يرفض مطالب الحلفاء بعقد اجتماع للحسم في العديد من الملفات العالقة قبل نهاية الولاية الحكومية، في محاولة للرد على انهزام حزبه في معركة القاسم الانتخابي.

ولم يبد “بيجيدي” أي التزام بميثاق الأغلبية الذي نص على عقد اجتماعات هيأة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيأة، وهو ما لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018.

ولم ينس “بيجيدي” عادته القديمة، ولم يفرط في سلاح أثبت فعاليته في جمع الغنائم، قبل وإبان وبعد كل المعارك الانتخابية التي دخلها، إذ أصبح من المفروض، في نظر الحزب، استباق كل نزال انتخابي بـ “تبوريدة” يستعرض فيها غلبته في مواجهة الجميع، لكن معركة الرباط، التي بدأت أيام كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، واليا عليها، شهدت كبوة غير محسوبة لفرسان العثماني، إذ تلقى عمدتها المنتمي لـ “بيجيدي” درسا قاسيا في فقه الصلاحيات والاختصاصات، عندما طلب “تحكيما ملكيا” بشأن موقف سيارات تحت أرضي.

وضعت هذه المناورات الحزب الحاكم في عزلة بين الأحزاب، خاصة في خندق تأجيل الانتخابات، بعد أن توحدت الأغلبية والمعارضة في رفض عرقلة الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات المقبلة في موعدها، إذ لم يتردد التجمع الوطني للأحرار في إبداء قلقه إزاء تأخير القوانين الانتخابية، فيما اعتبر تأجيلها قرارا غير دستوري من قبل “البام”، الذي أكد أمينه العام ضرورة تنظيمها في يونيو.

وتتجه التجاذبات الجارية حاليا في “بيجيدي” إلى تبني توافق داخلي قصد تنفيذ عملية تنظيمية تبدو في ظاهرها هدية إلى الأحزاب المقربة منه، لكنها ليست في العمق إلا مخطط للتخلص من مسببات الحرب الداخلية بين تياري الحزب الإسلامي.

وعلمت “الصباح” أن عددا من البرلمانيين ورؤساء الجماعات سيرحلون إلى أحزاب أخرى فور فتح الباب لذلك قبيل الانتخابات المقبلة، ويحظى الأصالة والمعاصرة بالأسبقية في لائحة الوجهات المسموح بها لترحال أعضاء أصبحوا في مواجهة نيران صديقة داخل الحزب الحاكم، بذريعة استفادتهم من ريع السياسة و تجميع المناصب.

وكشفت مصادر حزبية في جهة البيضاء- سطات أن بين هؤلاء مستشارين ينتمون أصلا إلى “البام” لكنهم استفادوا من صفقة سرية مع “بيجيدي” وترشحوا باسمه في الانتخابات السابقة خاصة في جماعات تابعة لتراب إقليمي سطات وبرشيد. ويحاول الحزب الحاكم التخلص من أعضاء أصبحت ترفضهم القواعد التي كشفت استفادة قيادات من ريع السياسة وتسببت في اختلالات بالجملة تتعلق خصوصا بعدم الانضباط لمبدأ “إلزامية العمل مقابل الأجر”، بذريعة حصول بعض الأعضاء على أجر شهري دون وجه حق.

وطالب موقعون على رسائل موجهة إلى سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها فروع ومقرات إقليمية. وتأسف الغاضبون على الأوضاع التي يعيشها الحزب في بعض الأقاليم، جراء سوء التدبير والتسيير وتجاوز المصداقية والشفافية والاستهتار بروح شعار “الصدق والأمانة” من قبل لجان مشرفة تصر على تجاهل التنبيهات المتكررة لأعضاء ومتعاطفين.

ياسين قُطيب