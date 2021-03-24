الشبيبـة مـع العثمانـي

استباق اجتماع المجلس الوطني للحزب لإصدار بيان سياسي شديد اللهجة

استبقت قيادة شبيبة “بيجيدي” اجتماع المجلس الوطني، باعتباره برلمان الحزب، لعقد اجتماع حددت من خلاله مواقفها من العديد من القضايا المرتبطة بالشأن السياسي الوطني، وضمنها قضايا تهم موقف الحزب، خاصة ما يتعلق بالقوانين الانتخابية والموقف من قانون تقنين زراعة القنب الهندي.

وتضمن البيان الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للشبيبة، الذي ترأسه سعد حازم، نائب الكاتب الوطني، اصطفافا واضحا إلى جانب قيادة الحزب، في العديد من القضايا السياسية، في إشارة واضحة إلى الاصطفاف إلى جانب سعد الدين العثماني، والتأكيد أن الشبيبة، تلعب دور السند القوي للحزب في هذه المرحلة، التي يواجهها على الصعيد الداخلي.

وحرصت الشبيبة على الظهور بمثابة القوة الداعمة للحزب في معركة القوانين الانتخابية، التي أجمع صقور الحزب على اعتبارها نكسة للمسار الديمقراطي، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها الدستور، إذ أكد البيان على أهمية تعزيز المسار الديمقراطي، وتهييء المناخ السياسي المناسب، وتوفير الشروط الملائمة لتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء لدى الشباب خاصة، والدفع في اتجاه اتخاذ مبادرات سياسية وحقوقية تساهم في تنقية الأجواء، بما يكفل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وفي هذا الصدد، عبر المكتب الوطني عن أسفه للأجواء التي مرت فيها عمليات المصادقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات في البرلمان، من خلال السعي إلى إفراغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها، وتفصيل نتائجها مسبقا باعتماد مقترحات مخلة بسلامة العملية الانتخابية.

ولم يفت المكتب الوطني للشبيبة التعبير عن أمله في أن تتمكن المحكمة الدستورية من وقف ما أسماه “الالتفاف السياسي والقانوني على المقتضيات الدستورية، ما من شأنه الإضرار بصورة وسمعة ومصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختاره المغرب بعد دستور 2011″، والأخطر من ذلك، يضيف البيان، ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب وهيآت الوساطة ومؤسسات الدولة.”

وحول التراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية، والتي شكلت مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية، اعتبرت الشبيبة أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب، وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني، أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية، التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية.

وأكد المكتب الوطني أن إلغاء لائحة الشباب تحكمت فيه هواجس العمليات الحسابية الصغيرة والضيقة ذاتها الرامية للضبط المسبق لمخرجات العملية الانتخابية، مشيدا للمناسبة بصمود الأمانة العامة والفريقين البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية، ضد بعض المقترحات المطروحة ، خاصة المقترح الغريب وغير الدستوري المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، داعيا إلى ترك الباب مفتوحا لكل الخيارات في التعامل مع هذا الوضع الشاذ سياسيا وديمقراطيا، دفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا لمصداقية العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها.

تكتلات هجينة

استغرب أعضاء المكتب الوطني الإصرار الغريب على إعادة إنتاج نموذج التكتلات والمجموعات الحزبية الهجينة والمصطنعة التي تسبق كل محطة انتخابية، وإن كانت تحت مبررات ومسميات وأشكال وأطراف مختلفة، ممن أعياهم منسوب الوعي السياسي المتزايد لدى المغاربة وخاصة الشباب، وأحبطهم انخراطهم التلقائي في الحرب على نفوذ وتأثير لوبيات الفساد الانتخابي والمال الفاسد على نتائج الانتخابات، وأقعدتهم الوعود والإشارات عن التواصل مع المواطنين وتأطيرهم والدفاع عن مصالحهم، ففوتوا على أنفسهم وعلى الوطن فرص ممارسة معارضة سياسية جادة ومسؤولة تهيئ الظروف لتناوب ديمقراطي حقيقي، بوسائل ديمقراطية ونزيهة، مؤكدين أن اللجوء إلى الوسائل غير الديمقراطية، هروب من الحقيقة وإمعان في إضعاف الأحزاب السياسية.

برحو بوزياني