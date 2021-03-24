“داعش” يستقطب مغاربة من سجون إسبانيا

تفكيك خليتين استقطبتا المعتقلين والاستخبارات تراقب تحركاتهم

فجر مغربي اعتقل بمليلية المحتلة بتهمة الانتماء إلى “داعش” مفاجأة أذهلت هيأة المحكمة الوطنية بمدريد، إذ كشف عن طرق استقطاب التنظيمات الإرهابية للمغاربة الحاملين للجنسية الإسبانية داخل سجون الجارة الشمالية.

ومثل المغربي أمام هيأة المحكمة الوطنية، بعد إيقافه من قبل الحرس المدني، بتهمة التطرف والتشبع بالفكر “الداعشي”، وحجزت، بعد تفتيش منزله بمليلية، معدات إلكترونية ووثائق وأشرطة تمجد “داعش”.

وقال المتهم أمام هيأة المحكمة، حسب مصادر “الصباح”، إنه أصبح متطرفا أثناء قضائه عقوبة سجنية داخل المركب السجني “موروا ذي لافرونتيرا ” في اشبيلية، مشيرة إلى أن إدارة السجون انتبهت إلى التحول الذي طرأ على سلوكه، ما دفعها إلى وضعه تحت المراقبة من قبل فرقة الاستعلامات العامة التابعة للحرس المدني، بعد مغادرته السجن وقضاء عقوبته. وأوضحت المصادر نفسها، التي تتابع ملفات الإرهاب في إسبانيا، إلى أن سجناء مغاربة وقعوا في شرك التنظيمات الإرهابية، ومنها “جبهة النصرة” و”داعش”، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الحرس المدني والكتابة العامة لمراكز السجون بإسبانيا فككا، خلال الأسبوع الجاري، خلية تتكون من ثلاثة أفراد بسجن “مورسا 2 “، وكشفت التحريات أن أفرادها أسندت إليهم مهمة استقطاب مقاتلين لتنفيذ عمليات إرهابية، بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية ، ووجهت إليهم تهمة “محاولة استقطاب سجناء آخرين وجعلهم يتشبعون بالفكر المتطرف وإعلان البيعة لداعش”.

وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسسات السجنية الإسبانية تلقت، منذ مدة، تعليمات بتتبع ورصد المعتقلين في قضايا الإرهاب، علما أن مكاتب للدراسات دقت ناقوس الخطر بشأن بعض السجون الإسبانية ، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن عددا كبيرا من معتقلي الحق العام في السنوات 15 الأخيرة ظهرت عليهم مظاهر التطرف الذي تتشبع به الجماعات المتطرفة، بعد مغادرتهم المؤسسات نفسها.

واكتشفت المصالح الأمنية الإسبانية أول مخطط إرهابي خطط له المغربي “ي. خ” ا لذي كان يقضي عقوبة سجنية بتهمة القتل بالمركب السجني “لاس بالماس 2″، إذ شكل “خلية جهادية” عند مغادرته المؤسسة ذاتها، ونجح في الحصول على أسلحة نارية، استعدادا لتنفيذ حمام دم في إسبانيا. كما أعلنت السلطات الإسبانية حالة استنفار، بعد تفكيكها خلية ثانية مماثلة في أقل من أربعة أشهر داخل السجون، ما دفعها إلى إصدار تعليمات لكل أجهزة الاستخبارات بوضع كل السجناء الذين غادروا السجون تحت المراقبة، خاصة بالنسبة إلى الذين كانت تربطهم علاقة بالشبكتين المفككتين.

خالد العطاوي