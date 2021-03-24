انتصار خامس تواليا لـ “الواف”

واصل الوداد الفاسي سلسلة النتائج الإيجابية، بعد فوزه الخامس على التوالي أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة، أول أمس (السبت)، بثلاثة أهداف لصفر، منهيا مرحلة الذهاب في الرتبة الثالثة برصيد 25 نقطة.

وأنهى الوداد الفاسي الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدفين لصفر، من تسجيل إدريس شاكور والنجيري صديق بوبولا. وحاول شباب أطلس خنيفرة الرجوع في النتيجة، في بداية الشوط الثاني، بعد أن أشرك المدرب خليل بودراع محسن ميكري ومحمد هبالي ورشيد الحصاد، مكان شعيب بوتريد وعبد الحي الفورسي وعماد درجاج. وشهدت المباراة تألق حارس مرمى “الواف”، بدر الحويزي، الذي تمكن من صد كرات كثيرة من الفريق الخنيفري. وأضاف وداد فاس الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة، عن طريق اللاعب يوسف لكحل، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الفاسي بثلاثة أهداف لصفر.

وقال عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الفاسي، بعد نهاية المباراة، إن الانتصار يؤكد النتائج الإيجابية للفريق في الدورات الأخيرة، بتحقيق الفريق لخمسة انتصارات على التوالي، وإنهاء مرحلة الذهاب ب 25 نقطة. وأضاف شكيليط أنه يهدي الفوز الأخير لجمهور الفريق ومكتبه المسير، مشيرا إلى أن كل مكونات الفريق اليوم باتت راضية عن مستوى اللاعبين.

خالد المعمري (فاس)