الأطفال المتسولون موضوع حملة تحسيسية

تستمر، إلى غاية 10 أبريل المقبل، الحملة الوطنية التحسيسية ضد استغلال الأطفال في التسول، تحت شعار “الخير اللي تدير فيه… هو ما تعطيهش”، وهي الحملة التي تستهدف 9 مدن وتقودها جمعية “جود” التي جعلت منها قضيتها الجديدة بعد قضية المتشردين في الشوارع.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بخطورة التصدق على الأطفال، لأنه بذلك يساعد في استمرار شبكات تستغلهم وتدمر مستقبلهم، حسب ما أكدت هند العايدي، رئيسة الجمعية، في لقاء مع “الصباح”، معتبرة أن تعليم طفل أن يمد يده إلى الناس بدل تعليمه القراءة والكتابة، “جريمة” لا يجب أن يشارك فيها المواطنون بالتصدق عليه وتشجيعه على الاستمرار في ذلك، علما أن المال لا يذهب إلى جيبه، بل إلى جيوب من يستغلونه في التسول. وأوضحت العايدي، في اللقاء نفسه، أن الظاهرة أصبحت مقلقة بعد تنامي أعداد المتسولين الذين يستغلون الأطفال ليستدروا بهم عطف الناس، فحسب إحصائيات تعود إلى 2007، هناك مغربي واحد من بين 150 يتعاطى التسول، أي أن عددهم قارب 196 ألف متسول عبر مختلف مدن المغرب، 62 في المائة منهم محترفون، مضيفة أن النساء يمثلن أكثر من 51 في المائة من ممتهني التسول، أغلبهن مرفوقات بأطفال، إما من صلبهن، أو مكترين.

ولجأت الجمعية في حملتها التحسيسية الكبرى، إلى تعليق حوالي 60 ملصقا في عدد من المدن، كما تطلق في 25 مارس الجاري، “فيديو كليب” وأغنية حول الموضوع من إنتاج الدوزي، إضافة إلى فيلم قصير بمشاركة الفنانتين خديجة أسد وهند سعديدي.

وقامت جمعية “جود”، التي تأسست في 2016، بالعديد من الحملات في شوارع العديد من المدن منها البيضاء والرباط ومراكش والجديدة وطنجة، لإيواء وإطعام وإنقاذ المتشردين وإعادة إدماجهم، كما قامت بحملات لتوزيع الأكل والملابس والأغطية والأدوية على الفقراء والمحتاجين.

وانتقلت الجمعية، في غضون أربع سنوات، من توفير 400 وجبة شهريا إلى 8000، قبل أن تطلق في 2019 “الدوشات المتنقلة” لصالح المتشردين، والتي توفر لهم خدمات أخرى مثل الحلاقة وتقليم الأظافر وتنظيف الأسنان والاستشارة الطبية، إضافة إلى مجموعة من الملابس الجديدة.

نورا الفواري