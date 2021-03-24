الحكومة الفرنسية تصحح خطأ العصبة

أعفت اللاعبين الأفارقة من الحجر ورخصت لهم بالالتحاق بمنتخبات بلدانهم والأسود يستهلون التداريب اليوم

أنقذت الحكومة الفرنسية المنتخبات الإفريقية، من قرار العصبة الفرنسية لكرة القدم الاحترافية، القاضي بمنع اللاعبين الأفارقة المحترفين بأنديتها، من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم، خلال فترة الاتحاد الدولي، التي انطلقت أمس (الأحد)، وتستمر إلى غاية 31 مارس الجاري.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها أعفت اللاعبين الأفارقة من الدخول في الحجر الصحي لسبعة أيام، بعد عودتهم من المشاركة رفقة منتخبات بلدانهم، والاكتفاء بالبروتوكول الصحي المعتمد، والمتمثل في إخضاعهم للكشف عن فيروس «كورونا».

واحتجت مجموعة من الاتحادات الوطنية الإفريقية على قرار العصبة الاحترافية الفرنسية، قبل أن تتدخل الحكومة الفرنسية لوقف الجدل، وتقرر منح إعفاءات لجميع اللاعبين، على غرار لاعبي المنطقة الأوربية، الذين لم يشملهم قرار العصبة الفرنسية لكرة القدم الاحترافية، الشيء الذي أثار ارتياح مدربي المنتخبات الإفريقية.

كما جرم اتحاد اللاعبين المحترفين الدوليين بفرنسا قرار العصبة الاحترافية، وضم صوته إلى صوت اللاعبين الأفارقة، الذين احتجوا كثيرا على منعهم من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم، وطالب السلطات الفرنسية بالتراجع عن القرار.

رين يفرج عن أكرد

تراجع رين الفرنسي عن منع مدافعه نايف أكرد، من الالتحاق بالمنتخب الوطني، بعد أن أصدر بلاغا يؤكد فيه ذلك، قبـل أن يتــــراجـــع عنه في آخر لحظة.

وعلمت «الصباح»، أن قرار المنع دفع وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، إلى توجيه الدعوة إلى بدر بانون، لاعب الأهلي المصري، في البداية، من أجل تعويض الغياب المحتمل لمدافع رين الفرنسي، غير أن تراجع السلطات الفرنسية عن القرار المذكور، دفعه إلى التريث قبل الحسم في مجيء بانون.

وانتقد خليلوزيتش قرار العصبة الاحترافية الفرنسية، واعتبره تمييزا رياضيا في حق اللاعبين الأفارقة، سيما أن القرار لم يتضمن اللاعبين التابعين للاتحاد الأوربي، الممارسين بالدوري الفرنسي، وطالب جميع المسؤولين الأفارقة بالاحتجاج عليه، وكان وراء احتجاج مجموعة من مدربي المنتخبات الإفريقية، أبرزهم كلود لوروا، مدرب منتخب توغو، وأليو سيسي، مدرب المنتخب السنغالي.

بروتوكول استثنائي بسبب الجائحة

أخضعت جامعة الكرة اللاعبين الذين التحقوا، أمس (الأحد)، إلى الكشف عن فيروس «كورونا»، قبل أن يسمح لهم بالاختلاط بالطاقم المرافق للمنتخب الوطني.

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بسبب مخاوف من تسلل وباء كورونا المتحور إلى مركز محمد السادس لكرة القدم، خصوصا أن هذه الطفرة الجديدة تعرف انتشارا متزايدا في مختلف الدول الأوربية.

ومن المقرر أن يلتحق باقي اللاعبين بتجمع المعمورة، اليوم (الاثنين)، بعد خوض مباريات أنديتهم، ضمن الدوريات المحلية، التي يلعبون بها.

سبعة لاعبين يلتحقون بالمعمورة

أكد سبعة لاعبين بالمنتخب المغربي التحاقهم، أمس (الأحد)، بالتجمع الإعدادي، الذي يخوضه بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وعلمت «الصباح»، أن اللاعبين الممارسين بالدوري الإسباني الممتاز، أعلنوا رسميا التحاقهم بالمنتخب الوطني، أمس (الأحد)، ويتعلق الأمر بيوسف النصيري وياسين بونو ومنير حدادي، ثلاثي إشبيلية الإسباني، بعد خوضهم مباراة فريقهم أمام بلد الوليد، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28.

كما سيلتحق سفيان شاكلا، لاعب خيتافي الإسباني، بعد إجراء مباراة فريقه أمام إلتشي، إضافة إلى آدم ماسينا، لاعب واتفورد الإنجليزي، الذي واجه برمينغهام سيتي، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الثاني.

أربع حصص للأسود

برمج وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني أربع، حصص تدريبية بمركز محمد السادس في المعمورة، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبوروندي.

ويشرع المنتخب الوطني في أول حصة تدريبية، اليوم (الاثنين)، تليها اثنتان غدا (الثلاثاء)، بحضور جميع اللاعبين المدعوين، على أن يختتم البرنامج الإعدادي بخوض الرابعة، بعد غد (الأربعاء)، قبل السفر إلى نواكشوط عبر طائرة خاصة ستقلهم من مطار الرباط سلا.

وعلمت “الصباح” أن الأسود سيكتفون بحصة واحدة في موريتانيا، الخميس المقبل، وسيركز فيها الناخب الوطني على نظام اللعب، الذي سيعتمده المنتخب الوطني في المباراة، كما سيعقد خاليلوزيتش ندوة صحافية، لتسليط الضوء على مدى جاهزية اللاعبين للعودة بنتيجة إيجابية، وبالتالي الحسم نهائيا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

الإصابة تهدد مشاركة ماسينا

بات آدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، مهددا بالمشاركة في مباراتي موريتاني وبوروندي الجمعة والثلاثاء المقبلين.

وتعرض ماسينا لإصابة خلال مباراة فريقه واتفورد أمام بيرمينغهام، أول أمس (السبت)، ضمن الجولة 38 من منافسات القسم الأول، ما جعله يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 67، ليحل بدله مواطنه أشرف لزعر. وينتظر أن يخضع ماسينا، البالغ من العمر 27 سنة، للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد خطورة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وعلمت “الصباح” أن الظهير الأيسر لواتفورد سيحل بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، اليوم (الاثنين)، للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني.

وسيعرض ماسينا إصابته على طبيب المنتخب الوطني سعيد زكيني، للاطمئنان على حالته، والحسم في إمكانية مشاركته في المباراتين المذكورتين.

إنفانتينو يتوعد أندية أوربا

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استياءه من قرار بعض الأندية الأوربية، القاضي بمنع لاعبيها الأفارقة من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم.

وأكد إنفانتينو أنه حزين لهذا القرار، وطلب من بعض الاتحادات الوطنية الأوربية، إعادة النظر فيه، والترخيص للاعبين الأفارقة بالالتحاق بمنتخبات بلدانهم.

وشكلت تصريحات إنفانتينو نقطة ضوء للاعبين الأفارقة، بعد أن تضمنت إشارات، لعدم اتخاذ الأندية الأوربية أي عقوبات في حقهم، في حال مخالفة القرارات المذكورة، غير أنها من المنتظر أن تحرمهم من المشاركة في البطولات المحلية لفترة تزيد عن أسبوعين، بسبب القيود المفروضة على المسافرين خارج البلد.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن