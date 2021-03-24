بونو يتقمص دور الهداف

أهدى إشبيلية تعادلا ثمينا في الوقت بدل الضائع

تقمص الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، دور القناص، إذ أنقذ فريقه من هزيمة محققة أمام بلد الوليد، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28 من «الليغا».

وبعد التصدي للعديد من المحاولات لبلد الوليد، اضطر حارس الأسود للصعود في الوقت بدل الضائع، لمساندة زملائه في خط الهجوم.

وإثر ضربة زاوية، وبعد أخذ ورد توصل بونو بالكرة من مواطنه يوسف النصيري، داخل مربع العمليات، ليسددها بقوة بقدمه اليسرى في المرمى، مانحا فريق هدف التعادل.

ومباشرة بعد تسجيله لأول هدف في مسيرته، انتزع بونو قميصه، وانخرط في هستيريا عمت إشبيلية، ليعلن الحكم عن نهاية المباراة بالتعادل هدف لمثله.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، انهالت الصحافة الإلكترونية على حارس الأسود بالثناء، ووصفت ما قدمه خلال مباراة أول أمس بالإعجاز، فبعد أن تصدى لمحاولات بلد الوليد، الباحث عن الفوز للابتعاد على منطقة الخطر، حرمه في الدقيقة الأخيرة من فوز محقق، في الوقت بدل الضائع.

وشارك في المباراة أربعة لاعبين مغاربة، وهم يوسف النصيري وياسين بونو ومنير حدادي من جانب إشبيلية، وجواد اليميق، الذي قدم مباراة كبيرة، وكان من بين أفضل لاعبي بلد الوليد.

نور الدين الكرف