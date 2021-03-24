الفاضلي ينقل أجواء “فندق با موسى”

قال إنه اختار صفرو لتصوير فيلمه للتشجيع على استغلال جماليات المدن الصغرى

كشف المخرج عادل الفاضلي بعض تفاصيل فيلمه التلفزيوني انتهى، أخيرا، من تصوير مشاهده لصالح القناة “الأولى”. وقال الفاضيلي إن الفيلم يحمل عنوان “فندق با موسى”، يتوقع أن يعرض على القناة في رمضان.

وأوضح الفاضلي في حديثه مع “الصباح”، أن العمل التلفزيوني الجديد، يجمع عددا من الأسماء، مشيرا إلى أنه يعرف أيضا عودة بعض الوجوه إلى الساحة الفنية، بعد سنوات من الغياب.

وتابع الفاضيلي حديثه بالقول، إنه من بين المشاركين في “فندق با موسى”، عبد الله ديدان، ونور الدين بكر، وعبد الخالق فهيد ،الذي سيجسد دورا مختلفا عما قدمه في وقت سابق، وماريا لالواز، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

وأوضح المتحدث ذاته أنه بعدما صور فيلم الرسام” بالناظور، لصالح القناة “الأولى”، اختار هذه المرة تصوير فيلمه الجديد بصفرو، بهدف تشجيع المخرجين عن الابتعاد على محور البيضاء الرباط، واختيار مدن أخرى، لتصوير الأعمال الفنية.

وكشف الفاضلي أنه من المهم استغلال جماليات المدن الأخرى في الأعمال الفنية، دون أن يظل التركيز منحصرا على مدن محددة، قبل أن يضيف أن “فندق با موسى”، أول عمل درامي تلفزيوني يصور بصفرو لصالح القناة “الأولى”.

وأكد أنه حرص أيضا خلال مرحلة الإعداد للفيلم، الاعتماد على وجوه من سكان المنطقة، وهو الأمر الذي حرص عليه أيضا، خلال تصوير فيلمه “الرسام”، الذي صوره قبل مدة بالناظور.

وتدور أحداث الفيلم، حسب ما أكده الفاضيلي، حول رجل يقرر ترك مدينته والتوجه إلى صفرو، قبل أن يستقر في فندق، ليلتقي هناك أشخاصا آخرين يمتهنون “الحلقة”، لتتوالى الأحداث.

وفي سياق متصل، قال المخرج عادل الفاضيلي، إنه ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها، من أجل الإفراج عن آخر أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “أبي لم يمت”، صور قبل أشهر من ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الفاضيلي أنه انتهى من وضع جل اللمسات على الفيلم، في انتظار عرضه في المهرجانات السينمائية المغربية والأجنبية أيضا، وفي القاعات السينمائية بعد تحسن الوضعية الوبائية وإقرار السلطات فتحها.

إيمان رضيف



