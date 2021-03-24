مغاربة في المهرجان الدولي للشعر

انطلق المهرجان الدولي للشعر افتراضيا من العاصمة الروسية موسكو، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، الذي يوافق 21 مارس من كل سنة، ، إذ شارك في هذه الدورة 350 شاعرا من 93 دولة و70 لغة.

وأقيمت جلسة خاصة بشعراء شمال أفريقيا أدارها الشاعر المغربي محمد ميلود غرافي، وشارك فيها 30 شاعرا من مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر، وانطلقت القراءات بشعراء من الصين واليابان والفلبين وأستراليا وتنتهي بشعراء من أمريكا اللاتينية، فيما تواصلت على امتداد 20 ساعة قراءات من مختلف أنحاء العالم.

ومن شمال أفريقيا شارك، تحت إدارة الشاعر محمد ميلود غرافي المقيم بفرنسا، نحو ثلاثين شاعرا من بينهم محمد علي الرباوي وإدريس الملياني ومبارك وساط ووداد بنموسى من المغرب، ومنصف الوهايبي وسونيا فرجاني من تونس، وخلود الفلاح ومفتاح علواني من ليبيا ومحمد بوطغان وحبيبة محمدي من الجزائر وصفاء فتحي وأحمد الشهاوي وعلاء خالد ونجاة علي وشيرين العدوي من مصر.

خالد العطاوي