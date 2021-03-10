74 مدرسة ايكولوجية تحصل على شارة اللواء الأخضر في 2020

حصلت 74 مدرسة إيكولوجية على اللواء الأخضر الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، من ضمن 133 مدرسة منخرطة في برنامج المدارس الإيكولوجية تقدمت في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد 19 بطلب الحصول هذا اللواء.

وأوضحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في بلاغ لها، أنه في بداية 2021، حصلت 310 مدرسة إيكولوجية على أحد الاستحقاقات الثلاثة حسب المنهجية التدرجية لنيل اللواء الأخضر، حيث سيرفرف اللواء الأخضر في سماء 74 من هذه المدارس، في حين، حصلت 54 مدرسة أخرى على الشهادة الفضية مقابل إنجازها لمحورين من محاور البرنامج، ونالت 182 مدرسة الشهادة البرونزية بحكم إنجازها لمحور واحد.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، وهي الأكثر عددا، ستتاح لها الفرصة للوصول إلى مستوى جديد خلال موسم 2020-2021 لنيل اللواء الأخضر في غضون ثلاث سنوات من العمل.

وأوضح البلاغ أنه قد تم انتقاء المدارس الحاصلة على الشهادتين البرونزية والفضية عن بعد، وفي 23 دجنبر، تمكنت اللجان الجهوية أخيرا من إجراء زيارة ميدانية إلى المدارس التي تقدمت بطلب الحصول على اللواء الأخضر.

ولتقييم الترشيحات، اعتمد أعضاء لجنة التحكيم الوطنية على التقييمات التي أجرتها اللجان الإقليمية والجهوية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، حيث استفاد أعضاء هذه اللجان من تكوين خلال ورشات جهوية نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في الأكاديميات الاثني عشر، وذلك بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

(و م ع)