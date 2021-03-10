البيضاء…انعقاد النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر

جرى اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمـر الدولي للسكر، المنظمة حـول موضـوع ” القطـاع السـكري العالمـي : أي سـبل للنمـو ؟ “.

ويشـكل هذا المؤتمـر، المنظم مـن قبل الجمعيـة المهنيـة للسـكر ، والمنظمـة الدوليـة للسـكر ، والذي يعقد مـرة كل سـنتين ، منصـة هامـة لللقـاءات ، وتبـادل الخبـرات الـتي تغطـي مجمـوع سلسـلة القيـم المتعلقة بقطـاع السـكر عـلى الصعيـد الـدولي .

ويتعلق الأمر بحدث لا محيد عنه بالنسـبة للمنطقـة برمتهـا ولسـوق السـكر العالمي ، حيـث يتيـح إطـارا ممـيزا يدعـم بشـكل أكبـر الحـوار وتبـادل التجـارب بيـن المهنييـن .

وبالنظرا للوضع الصحي الحالي ، فإن النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسكر بالمغرب تعقد بصيغة مزدوجة ( حضوريا وعن بعد) ، بمشاركة 50 شخصا من الشركاء البارزين تمت دعوتهم حضوريا داخل استوديو ، مع تأمين النقل المباشر للمؤتمر على شكل ندوة افتراضية .

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمعيـة المهنيـة للسـكر ” APS”، محمد فكرات أن وباء كوفيد -19 يمثل تحديا بالنسبة للفاعلين في قطاع السكر ، مشيرا إلى أن خبراء وطنيين ودوليين ينكبون خلال المؤتمر على تدارس هذا الموضوع ، بالإضافة إلى الرهانات والتحديات المتعلقة بالمياه التي لها صلة بهذا القطاع في المغرب .

(و م ع)