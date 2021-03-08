بورصة الدار البيضاء..ارتفاع في بداية التداولات

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الاثنين)، على وقع الارتفاع، بفضل الأداء الجيد لمؤشريها الرئيسيين مازي ومادكس، اللذين ربحا 0,06 في المائة لكل منهما.

فخلال حصة الافتتاح، ارتفع مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) إلى 11.352,88 نقطة، في حين صعد ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) إلى 9.248,14 نقطة.

فيما بقي “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، مستقرا في حدود 925,22 نقطة، بانخفاض طفيف (ناقص 0,02 في المائة).

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 10.395,74 نقطة، بزائد 0,01 في المائة، بينما بصم “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” عن زيادة طفيفة بـ 0,02 في المائة، ليستقر في 9.722,49 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” فقد صعد بـ 0,14 في المائة إلى 861,55 نقطة.