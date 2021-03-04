تعزيز العرض الصحي بإقليم آسفي بمركزين لتصفية الدم

سيتعزز العرض الصحي، على صعيد إقليم آسفي، بمركزين صحيين لتصفية الدم بكل من الجماعة الترابية حد حرارة وجمعة سحيم، وذلك بغرض توسيع العرض الصحي وتجنيب مرضى القصور الكلوي عناء التنقل إلى مدينة آسفي للاستشفاء.

وهكذا، أعطى عامل الإقليم، الحسين شاينان، أمس (الأربعاء) بجماعة حد حرارة، انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بمواصفات عالية الجودة بغرض توفير حصص التصفية لفائدة مرضى القصور الكلوي المتواجدين بالمناطق القروية المجاورة للجماعة.

ويضم هذا المركز، الذي سيشيد على مساحة 1200 متر مربع لمدة 12 شهرا، قاعات للاستقبال والانتظار والمستعجلات واستراحة الموظفين والأكل والعلاج، وغرف لتغيير الملابس، ومرافق صحية للمرضى، ومكتبين للطبيب والممرض الرئيس، ومكان لتخزين الأدوية واللوازم الطبية وتوزيعها، وفضاء لتجميع النفايات الطبية.

وبالجماعة الترابية جمعة سحيم، وقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على ورش بناء مركز لتصفية الدم الذي انتهت به الأشغال ودخل مرحلة التجهيز، على أن يشرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة مرضى القصور الكلوي بعد مضي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.