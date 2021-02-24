الاستقلال يعزز صفوفه باليوسفية

حسم حزب الاستقلال في أمر مرشحيه بإقليم اليوسفية، إذ تم اختيار حسن البيهي، رئيس جماعة «اجنان أبيه»، وكيلا للائحة «الميزان» للانتخابات التشريعية المقبلة.

وعزز الحزب وجوده بالإقليم، باستقطاب مجموعة من الوجوه، وتغطية العديد من الجماعات الترابية المكونة للإقليم (7 من أصل 11 جماعة)، إذ التحق رئيس جماعة الشماعية، بمعية مجموعة من الأعضاء، قادما من الحركة الشعبية، ورئيس جماعة «إيغود»، قادما من الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة «الكنثور» من الاتحاد الدستوري، وأحمد مرفوق، المرشح للرئاسة بجماعة «أجدور»، المنتمي هو الآخر للاتحاد الدستوري، ورئيس جماعة «الطياميم»، قادما من الحركة الشعبية، في حين تجري مفاوضات مع حنان مبروك، رئيسة جماعة اليوسفية، المنتمية إلى الاتحاد الاشتراكي، وبوبكر الميترو، نائب رئيس جماعة باليوسفية، المنتمي للتقدم والاشتراكية، للالتحاق بحزب الاستقلال.

كما التحق امبارك خليل (سبق أن ترشح للانتخابات التشريعية السابقة) بحزب الاستقلال، قادما إليه من جبهة القوى الديمقراطية.

وانضمت مجموعة من الأعضاء بجماعة «الخوالقة» إلى حزب الاستقلال، أبرزهم الرئيس السابق بن عزيزة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب يتجه نحو الحسم في اسم وكيل لائحة الجهة، التي أسندت لمحمد زعنان، رئيس جماعة «الكنثور».

محمد العوال (آسفي)