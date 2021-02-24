ماسينا يحصل على الجواز المغربي

حصل آدم ماسينا، لاعب واتفورد الإنجليزي، المغربي الأصل والحامل للجنسية الإيطالية، على جواز مغربي، تمهيدا للعب للمنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

وسبق لماسينا أن رفض الدفاع عن الألوان الوطنية، في عهد المدرب بادو الزاكي، أملا في اللعب لإيطاليا، إلا أن تدخل جامعة كرة القدم، عبر الدولي السابق الحسين خرجة، نجح في إقناع اللاعب بالدفاع عن الأسود في المرحلة المقبلة.

واستعاد ماسينا كافة إمكانياته، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها أخيرا، وسيكون حاضرا خلال المعسكر المقبل للأسود بمركب محمد السادس، استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكامرون في 2022.

وأنهت القنصلية المغربية بإيطاليا الإجراءات الإدارية لحصول ماسينا على الوثائق، التي تخول له اللعب للمنتخب في المرحلة المقبلة، آخرها حصوله على الجواز المغربي.

وغادر ماسينا خريبكة في سن مبكر صوب إيطاليا، وتكون ضمن بولونيا، إلى أن بلغ الفريق الأول، قبل أن ترصده عيون واتفورد الإنجليزي، الذي يدافع عن ألوانه منذ ثلاث سنوات.

ن. ك