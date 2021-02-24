الجيش يعيد المولودية إلى نقطة الصفر

ألحق به هزيمة جديدة بميدانه وخفيفي يعتذر للجمهور

واصل مولودية وجدة اندحاره في ترتيب بطولة القسم الأول، وخيب آمال جمهوره، بعد انهزامه أول أمس (السبت) بالملعب الشرفي، أمام الجيش الملكي، بهدفين لواحد، لحساب الجولة السابعة من البطولة الوطنية.

ولم ترق المباراة إلى مستوى تطلعات الجماهير الوجدية، وسجل هدفي الجيش الملكي اللاعب جلال الداودي، فيما سجل الهدف الوحيد لمولودية وجدة لامين دياكيتي.

وعرفت المباراة إنذار أيوب قاسمي والمهدي بطاش وعبد الله خفيفي من مولودية وجدة، وجوزيف كنادو من الجيش الملكي.

وارتقى الجيش الملكي إلى الرتبة السابعة برصيد تسع نقاط، فيما بقي المولودية أخيرا بأربع نقاط.

وتأسف عبد الله خفيفي، لاعب مولودية وجدة، في تصريح بعد نهاية المباراة، على النتيجة، مضيفا «ضيعنا عدة فرص مهمة في الشوط الأول، وكان ممكنا أن ننهي النتيجة لصالحنا، لكن مستوى الفريق تراجع خلال الشوط الثاني، وهو ما سمح للجيش الملكي بالضغط وتسجيل الهدف الثاني».

واعتذر خفيفي لجمهور مولودية وجدة، واعدا إياه بتجاوز الأزمة الحالية قريبا.

من جهته، عبر زكرياء فاتي، لاعب الجيش الملكي، عن فرحته بالفوز الذي حققه فريقه بوجدة.

وشكر فاتي في تصريح بعد المباراة، كل لاعبي الفريق على استماتتهم، معتبرا فوز فريقه مهما جدا وكان منتظرا.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)