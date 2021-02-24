الركادي مدربا لليوسفية

عين أولمبيك اليوسفية رشيد الركادي مدربا له، إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتم توقيع العقد مع المدرب الجديدـ الجمعة الماضي، وقدم إلى اللاعبين ورافق الفريق إلى تمارة، حيث واجه الاتحاد المحلي، أمس (الأحد)، في إطار الدورة الحادية عشرة لبطولة القسم الوطني هواة.

وتم الاتفاق مع الركادي على إعادة بناء الفريق، والارتقاء في سلم الترتيب، بعد سلسلة النتائج السلبية، وتفادي النزول إلى القسم الأول هواة.

وصار الركادي ثالث مدرب يشرف على تدريب الفريق هذا الموسم، بعد عزيز الكراوي بسبب خلاف مع مسيريه، وعبد الرحيم طيرش، الذي قاده في خمس مباريات، وتم الاحتفاظ به مساعدا للمدرب الجديد.

ولعب الركادي للجيش الملكي وأولمبيك آسفي والنادي المكناسي وسطاد المغربي والكوكب المراكشي والفتح الرياضي والنادي القنيطري، وأشرف على تدريب مولودية ميسور وفتح الناظور وشباب العرائش وفتح ويسلان مكناس وعمل بلقصيري، واشتغل مساعدا بالنادي القنيطري.

حسن الرفيق (آسفي)