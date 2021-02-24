أرباح “اتصالات المغرب” تجاوزت 19 مليار درهم

حققت مجموعة «اتصالات المغرب» أرباحا تجاوزت 19 مليار درهم، دون احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (إيبدا)، ما يمثل هامش ربح ناهز 52 في المائة (51.9 %). ووصلت الأرباح الصافية المعدلة، خلال السنة الماضية، 6 ملايير درهم، مسجلة تراجعا طفيفا بناقص 0.5 في المائة، مقارنة مع نتائج 2019.

وصرح عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن النتائج التي تم الإعلان عنها توافق الأهداف المعلن عنها، بفضل الجهود المستمرة الهادفة إلى التحكم في التكاليف، ما مكن المجموعة من الحفاظ على هوامشها. واعتبر أحيزون أن هذه المكتسبات تعكس القدرة على التكيف مع الظروف، التي فرضتها الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، مشيرا إلى أنه رغم الظرفية الصعبة بالمغرب واحتدام المنافسة، عززت «اتصالات المغرب»، باستثماراتها في مجال خدمات الصبيب العالي جدا، موقع صدارتها في هذا المجال.

واختارت المجموعة، كما جاء ذلك في تصريح أحيزون، الجمع، على الصعيد الدولي، بين جميع فروعها تحت هوية بصرية مشتركة «موف أفريكا»، كما استثمرت المجموعة في رقمنة الخدمات، التي أثبتت فعاليتها في مواجهة الإكراهات التي فرضتها الجائحة.

وتمكنت المجموعة من توسيع قاعدة زبنائها، التي ارتفعت، خلال السنة الماضية، بنسبة 8.1 في المائة، ليصبح العدد الإجمالي 73 مليون زبون، بفعل زيادة عدد زبناء فروعها «موف أفريكا»، الهاتف الثابت بالمغرب.

وحققت اتصالات المغرب رقم معاملات بقيمة 36 مليارا و 769 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.7 في المائة.

عبد الواحد كنفاوي