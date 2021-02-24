فيراشين: رمزية 20 فبراير

اخترتم في الكنفدرالية الاحتجاج يوم 20 فبراير. هل اختيار اليوم تأكيد على استمرار وهج الحركة وتشبث بمطالبها؟

اختيارنا ليوم 20 فبراير للاحتجاج له رمزيته طبعا، بعد 10 سنوات عن خروج الحراك الشعبي في كل أنحاء المغرب لمواجهة الفساد والاستبداد وبمطالب واضحة يؤطرها شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

اليوم يجب أن نطرح السؤال عن ماذا تغير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي تقديرنا الحكومة الحالية وسابقتها أعادتا البلاد إلى الوراء ونفذتا سياسات عمومية بخلفية نيوليبرالية متوحشة. كما أجهزتا على العديد من المكتسبات الاجتماعية، مثل التقاعد والمقاصة وإدخال الهشاشة للوظيفة العمومية عبر التعاقد والمزيد من تفويت الخدمات العمومية. بالإضافة إلى أننا نعيش مرحلة تغول الرأسمال الريعي وتحكمه في القرار السياسي والاقتصادي. لكل ذلك، نعتبر أن مطالب حركة 20 فبراير مازالت لها راهنيتها ومستمرة في الزمان، مادامت السياسات نفسها مستمرة، خاصة في ظل موجة التضييق على الحريات النقابية والحريات العامة وقمع الاحتجاجات.

كيف تقيمون الأوضاع الاجتماعية في ظل تداعيات جائحة “كوفيد 19″؟

يمكن تقييم الأوضاع الاجتماعية في ظل الأزمة الصحية وتداعياتها من خلال الأرقام والمؤشرات التي تقدمها المؤسسات الرسمية ومن خلال واقع العمال والفئات الهشة. وقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط فقدان أكثر من 432 ألف عامل لمناصبهم، وارتفاع معدل البطالة إلى 16 % في المجال الحضري. ويمكن اعتبار فاجعة طنجة مظهرا لاستغلال العمال خارج القانون ودون أدنى حماية اجتماعية أو شروط الصحة والسلامة المهنية. هذه عناصر واقع اجتماعي صعب ومقلق جدا سيثير التوتر والاحتقان. أما عن تعاطي الحكومة، فإنه يتسم باللامبالاة أو بالمقاربة الأمنية عوض تقديم أجوبة عن الحاجة الاجتماعية المتنامية لدى فئات واسعة من الشعب. يحدث ذلك في ظل تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، الذي من المفروض أن يشكل إطارا للنقاش والبحث عن أجوبة مشتركة لهذا الوضع الصعب.

تزامنت دعوتكم مع دعوة الجبهة الاجتماعية إلى الاحتجاج في اليوم نفسه. هل هو إصرار من قوى اليسار على مواجهة تداعيات الجائحة على الوضع الاجتماعي؟

الجبهة الاجتماعية تجربة حديثة العهد، وبعد انطلاقتها اتخذت مجموعة من المبادرات النضالية محليا ووطنيا، لكن جاءت الجائحة وفرضت واقعا آخر، لكننا رغم ذلك، اتخذنا مبادرات وفتحنا نقاشات أثناء فترة الحجر حول مغرب ما بعد الجائحة، واعتمدنا مبادرات نضالية لكنها ووجهت بالقمع. وخلال الجمع العام الأخير، أكدت كل التنظيمات المشكلة للجبهة على الإصرار والالتزام باستمرار هذه الدينامية النضالية. وقد تقرر خوض وقفات احتجاجية يوم 20 فبراير، احتجاجا على الردة الحقوقية، وعلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الشعب، وهي خطوة أولى برنامج نضالي سيستمر لمقاومة كل التراجعات التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات.

أجرى الحوار: برحو بوزياني

يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق الجبهة الاجتماعية

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