كواليس الفرق

الوداد الرياضي

اتفق الوداد الرياضي وصلاح الدين السعيدي، على تجديد العقد بينهما، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأصر المدرب فوزي البنزرتي، على تجديد عقد اللاعب، إذ يعول عليه كثيرا في مباريات الفريق المقبلة، محليا وقاريا.

ويلعب السعيدي مع الوداد، منذ 2014، حين قدم من نادي دبي الإماراتي.

اتحاد طنجة

منح الطاقم الطبي لاتحاد طنجة، الضوء الأخضر لأنس الأصبحي، لاستئناف تداريبه الجماعية مع زملائه بالفريق، بعدما تماثل للشفاء.

ومن المقرر أن يشارك الأصبحي في مباريات الفريق المقبلة، بعدما غاب عن المنافسات لشهر ونصف بسبب الإصابة.

مولودية وجدة

غاب كريم الهاني وصابر الغنجاوي وديمبا كامارا عن مباراة مولودية وجدة والجيش الملكي أول أمس (السبت)، بالملعب الشرفي في وجدة، لحساب الدورة السابعة من منافسات البطولة، لعدم شفائهم من الإصابة.

وانضم هؤلاء إلى آدم النفاتي ومهدي مفتاح وأمين الصوان، الذين غابوا عن الفريق منذ فترة طويلة، لعدم تعافيهم.

المغرب التطواني

حالت الإصابة دون مشاركة يوسف التورابي في مباراة المغرب التطواني وأولمبيك آسفي (1-3) أول أمس (السبت) ضمن الدورة السابعة من بطولة القسم الأول.

واعتذر التورابي للمدرب يونس بلحمر قبل المباراة، وأبلغه أنه غير جاهز، بسبب تأخر شفائه من الإصابة. وتعذر على بلحمر الاستفادة أيضا من خدمات توفيق الصفصافي، الذي أصيب في مباراة حسنية أكادير، لكنه التحق بالتداريب الجماعية الأسبوع الماضي.

حسنية أكادير

وجه المكتب المسير لحسنية أكادير رسالة شكر لمسؤولي المغرب الفاسي، لتوفيره حافلة خاصة تحت تصرف الفريق الضيف بفاس، قبل وبعد مباراة الفريقين التي لعبت أمس (الأحد)، لحساب الجولة السابعة من البطولة.

وتكلف الفريق الفاسي بكل الجوانب التنظيمية، وسهل المهمة أمام بعثة حسنية أكادير، في ما يخص التداريب والإقامة والتنقل.