كتاب للتعريف ببوعيون فنان الملحون

صدر أخيرا عن منشورات منية بمراكش، كتاب جديد يحمل عنوان “عبد الحق بوعيون .. صنعة الملحون” يرصد المسيرة الفنية لهذا المنشد ومختلف إصداراته وأبحاثه في فن الملحون.

وسلط الكتاب، المنشور في ثلاث لغات (عربية وفرنسية وإنجليزية) تحت إشراف الباحث جعفر الكنسوسي، الضوء على مسيرة بوعيون الغنية، من أجل تقريب القارئ والجمهور من هذه القامة الفنية الكبيرة بالمغرب، التي كرست حياتها لإشعاع وصون فن الملحون.

ويتضمن الكتاب صورا فوتوغرافية للفنان المهدي السميج وخطوطا عربية من إبداع يوسف جغنان الإدريسي، إلى جانب توثيقه للحظات قوية لمسار الفنان المغربي بوعيون ومساهمته في الحفاظ على فن الملحون المتجذر بالمغرب.

وقال الباحث محمد آيت لعميم، في تقديم الكتاب، إن “عبد الحق بوعيون له قدرة هائلة على تحبيب الملحون للمستمعين، ذلك أنه يتمتع بقوة الحضور، وملء المكان واستجلاب الانتباه، فهو يقدم قصيدة الملحون محفورة بمفاتيح تجعلك تلج عالم القصيدة وما حف بها من حكايات ونوادر”.

عادل بلقاضي (مراكش)