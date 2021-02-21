بنسليمان…مشاريع لتعزيز البنية الطرقية وشبكة الماء الشروب

تم، أخيرا، بالجماعة الترابية مليلة، بإقليم بنسليمان، إطلاق عدة مشاريع تنموية، تهم تعزيز البنية الطرقية، والتزود بالماء الصالح للشرب ومحاربة الهدر المدرسي، بغلاف مالي يفوق 8 ملايين درهم.

وتروم هذه المشاريع التي أعطى إنطلاقة أشغال بنائها عامل الإقليم سمير اليزيدي، والوفد المرافق، تحسين مستوى البنيات الطرقية وفك العزلة عن مختلف دواوير الجماعة وتسهيل تنقل السكان وتعميم الاستفادة بالماء الصالح للشرب عبر بناء سقايات عمومية بدواوير المنطقة ومحاربة الهدر المدرسي عبر بناء قسم داخلي للبنات.

وتتوزع الكلفة المالية المخصصة لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع على برنامجين، تبلغ قيمة البرنامج الأول المتعلق بتهيئة وإصلاح المسالك القروية بجماعة مليلة أزيد من أربعة ملايين درهم، مخصصة لتهيئة ما مجموعه 76 كيلومترا، خلال 6 أشهر.

أما البرنامج الثاني المتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب، فتقدر كلفته الإجمالية بأزيد من مليوني درهم، موجهة لبناء سقايات عمومية لفائدة حوالي ثمانية آلاف نسمة، خلال 6 أشهر، في حين رصد لمشروع بناء داخلية للبنات بثانوية محمد بنعبد الكريم الخطابي، بالجماعة ذاتها، غلاف مالي يقدر ب 2 مليون درهم.