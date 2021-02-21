تلقيح كورونا سيشمل الأشخاص ما بين 60 و64 سنة

قررت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، ابتداء من الأربعاء المقبل، لتشمل المواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها قررت، “ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير 2021، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بما فيها أمراض الأورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام (راميد)، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا، والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق”.