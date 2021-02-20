“ياه على الزمن” تعيد وسوف

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لطرح أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “ياه على الزمن”، خلال الفترة المقبلة، عبر عدد من المنصات الرقمية.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

وانتهى جورج وسوف هذا الأسبوع من تسجيل الأغنية في استوديوهات هادي شرارة، متمنياً أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، ويقوم حاليا مدير الشركة المنتجة، الذي اختار الأغنية لسلطان الطرب، بالتنسيق مع كل من أبو وديع وصناع الأغنية والمخرج فادي حداد حرصاً منه بأن يبصر هذا المشروع النور وفقاً لأفضل معايير الإنتاج.

ويعمل المخرج فادي حداد على إعداد ستوري بورد لمناقشتها مع فريق عمل جورج وسوف ورئيس شركة الإنتاج، على أن تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.

ع. م