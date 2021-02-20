“دموع وردة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة 21 و50 دقيقة، على موعد مع حلقتين من المسلسل المغربي “دموع وردة”، من إخراج ياسين فنان.

وحقق المسلسل، خلال عرضه لأول مرة على “الأولى”، حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها، نسب مشاهدة مهمة، إذ حققت إحدى الحلقات أزيد من 5 ملايين مشاهدة بحصة مشاهدة وصلت إلى 47.6 بالمائة، وهي أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات هذه السنة.

ويشارك في المسلسل، مجموعة من الممثلين، منهم ماجدولين الإدريسي وعبد السلام البوحسيني وحنان الإبراهيمي وسلوى زهران وعبد الإله عاجل وطارق البخاري ورفيق بوبكر.

ويحكي المسلسل قصة وردة، وهي شابة تنتمي لأسرة فقيرة وتطمح كي تصبح مصممة مشهورة في عالم الموضة والأزياء، إذ بعد طرد أختها من أحد مصانع الأزياء المعروفة، ستشغل في المصنع ذاته لتقع في حب ابن صاحبه، لتنطلق رحلة مغامراتها لتحقيق أهدافها والتقرب من مديرها المرتبط.

إ.ر