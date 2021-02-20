عقدان جديدان لرحيمي وشقيقه

الرجاء يسعى للتجديد لنجوم آخرين

وافق الشقيقان سفيان والحسين رحيمي، على تجديد عقديهما رفقة الرجاء الرياضي، إلى غاية يونيو 2025، وفق شروط جديدة، ستخول للنادي الحصول على مبالغ مالية مهمة من أي صفقة انتقال محتملة.

وكما أشارت إلى ذلك «الصباح» في عدد أمس (الأربعاء)، أصرت إدارة النادي على توقيع عقدين احترافيين جديدين للاعبين، بغية ضمان حقوق النادي، بعد توالي العروض عليهما، داخليا وخارجيا، وفسح المجال أمامهما بغية الاحتراف إذا توفرت عروض مغرية.

وسبق لأندية وطنية أن أبدت رغبتها في انتداب الحسين رحيمي، لاعب أمل الرجاء، وهو ما دفع إدارة النادي إلى توقيع عقد احترافي معه، لتفادي رحيله بقيمة متدنية، علما أن المدرب جمال سلامي ضمه للفريق الأول ومعجب به.

وبعد رحيمي، تسعى إدارة النادي إلى تجديد عقود نجوم آخرين، ستنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، في مقدمتهم أنس الزنيتي والدولي الليبي سند الورفلي.

من جهة ثانية، راسلت الجامعة الملكية لكرة القدم، الاتحاد التونسي، بغية التعرف على الإجراءات المعمول بها لولوج الأراضي التونسية، قبل سفر الفريق الأخضر إلى تونس، لمواجهة الاتحاد المنستيري لحساب إياب الدور ما قبل مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

ويسعى الرجاء إلى الحصول على كل المعلومات قبل سفره إلى تونس، لتفادي أي مشاكل محتملة، علما أن المباراة مقررة الأحد المقبل، بملعب مصطفى بن جنات بالعاصمة تونس.

ع. د