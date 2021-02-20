الريال يتحرك لاستعادة حكيمي

يخطط ريال مدريد الإسباني، لاستعادة الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن إنتر ميلان الإيطالي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن النادي الملكي يفكر في التعاقد مع الدولي المغربي، أو آرون وان بيساكا، ظهير مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

ويعانى النادي الملكي خصاصا في مركز الظهير الأيمن، بسبب الإصابات المتكررة لداني كارفاخال، والتي تغيبه عن مباريات حاسمة.

يشار إلى أن حكيمي، كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي بـ 50 مليون أورو.

نور الدين الكرف