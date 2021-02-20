آسفي يكثف تحضيراته لتطوان

استأنف لاعبو أولمبيك آسفي تداريبهم، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بحصة تدريب واحدة، احتضنها الملعب التابع لمركز التكوين، بعدما استفادوا من يوم راحة الاثنين الماضي.

ويخوض الفريق حصتين تدريبيتين، قبل السفر إلى طنجة، لمواجهة المغرب التطواني نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ياسين تلكوشت، المعد البدني للفريق، إن التداريب تمر في أجواء جيدة، وتابع قائلا في تصريح ل”الصباح”، “كنا نبحث عن الفوز في المباراة الأخيرة أمام المغرب الفاسي، لكن لم يتحقق لنا ذلك. الاستعدادات تمر بشكل جيد، واللاعبون في تركيز كبير للمباراة المقبلة أمام المغرب التطواني في طنجة”.

وتابع قائلا”المنافس قوي ومعنوياته مرتفعة، بعد تعادله خارج ملعبه أمام حسنية أكادير. المباراة ستكون صعبة، وستلعب على جزئيات صغيرة، يمكن أن تصنع الفارق في هذه المباراة.نتمنى أن نعود بنتيجة إيجابية، تمكننا من التقدم إلى الصفوف الأمامية في سبورة الترتيب”.

ومن المتوقع أن يستعيد الفريق لاعبيه، الذين غابوا عن المباراة السابقة أمام المغرب الفاسي بداعي الإصابة.

ح. ر (آسفي)