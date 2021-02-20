بلقشور يكشف برنامجه للعصبة الجديدة

التكوين والحكامة والمقر والتواصل أبرز محاور المخطط

ركز عبد السلام بلقشور، رئيس نهضة الزمامرة، والمرشح لرئاسة عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم في مشروعه الانتخابي، على خمسة محاور.

وكشف بلقشور، نائب رئيس العصبة الوطنية الاحترافية وناطقها الرسمي، في برنامجه أن المحور الأول الذي سيركز عليه بشكل أساسي يتعلق بوضع اللبنات الأولى لأجهزة التتبع والتقويم المرحلي، لضمان سير العمل الممنهج لمأسسة العصبة.

وأكد بلقشور في برنامجه أن المقر المركزي للعصبة سيكون بسطات، قصد تقريب المصالح الإدارية، من الأندية المنضوية تحت لوائها، وتطرق في برنامجه إلى الهيكلة التنظيمية للإدارة، وتفعيل الأجهزة النظامية والحكامة، والاعتماد علي الأطر الكفؤة والاستقرار الإداري.

وتطرق في المحور الثاني إلى تغطية المجال الترابي للعصبة، مشيرا إلى أن توزيعها وتنوعها المجالي يجب استثماره وتوظيفه علي أحسن وجه، من أجل توسيع قاعدة اللاعبين المرخص لهم في الأندية، خاصة الفئات الصغرى، بإحداث توازن في تمثيلية الدوائر، والجماعات في المسابقاتـ، التي تنظمها العصبة، لممارسة كرة القدم في جل نفوذها الترابي، مشددا على ضرورة هيكلة منظومة جديدة، لبطولات ومنافسات العصبة، بجميع فئاتها، وتوزيع المنافسات على جل التراب الجغرافي للعصبة، وتوسيع قاعدة المشاركة.

وخصص المحور الثالث للتكوين، إذ أكد أنه أصبح أداة ورافعة لتطوير الممارسة الرياضية عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، وكشف أن برنامجه المستقبلي سيهم تكوين الأطر التقنية المحلية وتكوين الحكام وتكوين الأطر الإدارية.

وتحدث في المحور الرابع عن جانب الإعلام والتواصل، وذكر أنه من أجل فتح قنوات التواصل مع الفاعلين والمتدخلين، ستعمل العصبة علي إحداث موقع رسمي يحمل رمزها وشعارها، سيقتبس من طبيعة المنطقة ممزوجا بطبيعة النشاط الرياضي.

ويهم المحور الخامس والأخير الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين.

حسن الرفيق (الزمامرة)