“الديفا” تصدم جمهورها

فاجأت المطربة سميرة سعيد، جمهورها، إذ في الوقت الذي وعدته بطرح أغنية رومانسية لمناسبة عيد الحب، تراجعت عن ذلك، دون أن تكشف السبب.

وأعلنت سعيد، في وقت سابق، طرح ثاني أغنية من ألبومها الجديد للسنة الجارية، تزامنا مع عيد الحب، وذلك بعدما طرحت أول أغنية تحمل عنوان “بحب معاك”، إلا أنها أجلت الأمر، واكتفت ببث وقائع حفلتها في دار الأوبرا بسلطنة عمان كاملة، عبر قناتها الرسمية على موقع “اليوتوب”.

ونشرت سعيد مقاطع مختلفة من الحفل، قبل أن تعلق عليها بالقول “كل عيد حب وأنتم دائمًا محبين .. تم تأجيل صدور الأغنية الثانية من ألبوم 2021”.

وفي سياق متصل، اختارت سعيد الإفراج عن ألبومها تدريجيا، وهو ما صار يحرص عليه الكثير من الفنانين، علما أنه سيتضمن 10 أغان، تعاونت فيها سميرة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، وحمدي الصديق، ورضوان الاسمر، وشادي محسن، واحمد العدل، إلى جانب الموزعين مع محمد مصطفى، وهاني يعقوب، وأمير محروس، وهاني ربيع، وأحمد حسام.

وتعاونت أيضا مع الشعراء محمد القاياتي وشادي نور ومحمود طلعت وأشرف أمين، ورمضان محمد، علما أن سعيد أكدت في تصريحات سابقة أنها ستخوض من خلال ألبومها الأخير، تجارب مختلفة لم تغنها من قبل على مستوى الكلمات والألحان.

إ. ر