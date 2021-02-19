طائرة اليوسفية تصطدم بـ “الكوديم” بحثا عن اللقب

يواجه أولمبيك اليوسفية للكرة الطائرة عدة إكراهات قبل استئناف التباري، بخصوص الموسم المتوقف منذ مارس الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أول إكراه يواجه الفريق اليوسفي هو التأخر الكبير في استئناف التداريب، بسبب إغلاق القاعة المغطاة، ثم تخصيصها، لاستقبال أفواج الملقحين ضد وباء كورونا.

وحددت الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة 19 مارس المقبل، موعدا لإجراء مباريات تحديد بطل المغرب، إذ يواجه أولمبيك اليوسفية منافسه النادي المكناسي في نصف النهاية الأولى.

وفي نصف النهاية الثانية، يواجه الجيش الملكي اتحاد الفتح الرياضي، لم تحدد لجنة البرمجة بعد المكان الذي ستجرى فيه المباراتان، وفي 21 مارس يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، من أجل تحديد بطل المغرب للقسم الممتاز في موسم 2019/2020.

وبموازاة مع مباريات تحديد البطل والمراكز الأولى، تمت برمجة مباريات السد لتفادي النزول، إذ يواجه الاتحاد الرياضي الفاسي الاتحاد الرياضي البيضاوي في نصف النهاية الأولى، ويصطدم المغرب الرياضي الفاسي بالجمعية السلاوية في نصف النهاية الثانية.

حسن الرفيق (آسفي)