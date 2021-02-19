سيارة مارادونا في المزاد

أعلن بول دارفيل، مدير دار المزادات الدولية “بونهامز”، أن سيارة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، سيتم بيعها في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال مدير المزادات عبر بيان “يسعدنا أن نقدم سيارة نموذجية من تسعينات القرن الماضي بمصدرها الفريد والملون. سوف يروق الأمر لكثير من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى السيارة، سيتمكن الفائز المحظوظ أيضا من الحصول على أوراقها الأصلية”.

ووفقا للشركة المسؤولة عن المزاد، فقد تم اعتقال النجم الراحل مارادونا من قبل الشرطة عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني، لمخالفاته قانون السير وقيادته بسرعة 120 كيلومترا في الساعة في شوارع إشبيلية الإسبانية.

وهذه أول سيارة من مقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تباع بعد رحيله، وبحسب التقديرات الأولية، تبلغ قيمة سيارة “بورش 911” نحو 175 ألف جنيه إسترليني، وسيقام المزاد في الفترة من 3 إلى 10 مارس.

ن. ك