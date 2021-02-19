انقطاع الكهرباء يزعج المنتخبات بموريتانيا

أثر على نقل المباريات والمنظمون وعدوا بإصلاح الوضع

أبدت المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، المقامة بموريتانيا، انزعاجها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمقر إقامتها، إضافة إلى الانقطاعات المتتالية في ملاعب التداريب.

ولم تسجل أي حالة للانقطاع في المباريات الرسمية لحد الساعة، إلا أن مسؤولي المنتخبات حذروا من وقوعها، خصوصا أن المنافسة مازالت في انطلاقتها. وأثر ضعف التيار الكهربائي على نقل المباريات تلفزيونيا، ورغم أن أرضية الملاعب التي تجرى عليها المباريات من الجيل الجديد للعشب الاصطناعي، إلا أنها تظهر وكأنها من الجيل القديم، ما يعطي صورة سيئة عن المنافسة.

ووعد المنظمون المنتخبات المشاركة، بتجاوز هذا الطارئ من خلال استقدام معدات جديدة للاستعانة بها في ما تبقى من المباريات.

نور الدين الكرف