منتخب الشابات في معسكر مغلق

وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة إلى 31 لاعبة، للدخول في تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، إلى غاية 24 فبراير الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وضمت لائحة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة تسع لاعبات يمارسن بأوربا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبات المتخرجات من برنامج دراسة ورياضة، الذي أشرفت عليه الإدارة التقنية الوطنية في عهد ناصر لارغيت، المدير التقني السابق.

وضمت اللائحة إكرام بنجدي وهاجر جبيلو وصوفيا بوفتيني ووصال رفيق (الجيش الملكي) والحسنية بورشوق (النادي البلدي لآيت ملول) وشيماء الشاوني وأميمة العمراني (شباب أطلس خنيفرة) وزينب العربي (نجم العرائش) وهبة الحمداوي وزينب الروداني وفاطمة الزهراء بامبارا (نجم المستقبل) ووصال النصيري وليلى دحروش ورجاء لزعر (جمعية أجيال التضامن) وهاجر الرقاص (اتحاد طنجة) واميمة الهدية (شباب المحمدية) وخولة كنية (جمعية الفداء) وسلمى ستيتن وسلمى تمار (الفتح الرياضي) ونسيمة جواد (نسيم سيدي مومن) ونادية زعور (النادي البلدي للعيون) وسكينة السالمي (الدفاع الحسني الجديدي) وأمي عائشة شنينة (لوهافر الفرنسي) ونهيلة طايطي (لومانز الفرنسي) ونسرين الشاد (سانتيتيان الفرنسي) وصوفيا بوساط (ديجون الفرنسي) وأنفال حيدة العمراني (بايسن النرويجي) ومروة المريزق (أوفرفول النرويجي) ولويزا الدربالي (بروسيا مونشنغلادباخ الألماني) ومنال حمادوي (سارسيل الفرنسي).

ص. م