بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على تراجع طفيف

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع طفيف، بسبب انخفاض مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس، الذين خسرا على التوالي 0,01 و 0,04 في المائة في بداية تداولات حصة اليوم.

وقد سجل مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) عند افتتاح حصة هذا اليوم 11.527,02 نقطة، في حين استقر ماديكس (مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) في 9.392,76 نقطة.

أما مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، فقد استقر في 939,69 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة طفيفة بـ 0,05 في المائة، محققا 10.581,72 نقطة، في حين ربح مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 0,01 في المائة، مسجلا 9.904,66 نقطة.

من جهته، تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,04 مستقرا في 879,03 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت أليانس تراجعا في بداية تداولات هذا اليوم، بناقص 1,92 في المائة، لتتصدر بذلك قائمة أقوى الانخفاضات على مؤشر مازي، متبوعة بـإمورانت آنفيست بناقص 1,08 في المائة، ومناجم بناقص 0,6 في المائة.