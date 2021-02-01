تعزيز التعاون مع اليابان في مجال المتاحف

أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، أخيرا، مباحثات مع سفير اليابان بالمغرب، شينوزوكا تاكاشي، تمحورت حول بحث أرضيات للتعاون بين اليابان والمملكة في مجال المتاحف.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ لها، أن المواضيع التي أثيرت خلال هذا اللقاء انصبت حول تنظيم المعارض في المغرب واليابان، وإمكانية المواكبة في سيرورة رقمنة الآليات المتعلقة بالمتاحف، والاحتفالات القادمة بين البلدين.

وأوضح البلاغ أن المحادثات همت كذلك مشروع إحداث مركز مخصص للتكوين في مهن المتاحف: الصيانة والمحافظة والترميم، ولاسيما لفائدة العاملين بالمتاحف الإفريقية.

وأكد تاكاشي، بهذه المناسبة، أن “البلدين تجمعهما علاقة قوية في عدة مجالات تتجسد في علاقة الصداقة الطويلة بين الأسرتين الحاكمتين وفي التاريخ المشترك”.

وذكرت المؤسسة الوطنية للمتاحف بأن هذه المحادثات تأتي في إطار التبادلات التي جرت منذ عدة أشهر مع سفراء الدول المعتمدين بالرباط.