8,4 مليار درهم لإنجاز مشاريع الماء والكهرباء في 2019

قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، إن المكتب عمل، خلال 2019، على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8,4 مليار درهم، منها 4,1 مليار درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء، و 4,3 مليار درهم للماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل.

وأوضح الحافظي، الذي قدم حصيلة إنجازات المكتب برسم 2019 و 2020، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أخيرا، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الاستثمارات في مجال الكهرباء تروم تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية.

وأكد المسؤول أنه بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار غلاف مالي قدره 4,3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.

وأضاف المدير العام للمكتب أنه من المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لـ 2020 حوالي 7,1 مليار درهم، خصصت منها 3,5 مليار درهم لقطاع للكهرباء و 3,6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، عرف الطلب الوطني على الطاقة تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل ما يفوق 38 ألفا و853 جيغاواط ساعة بنهاية 2019. كما ارتفعت ذروة الطلب القصوى بحوالي 230 ميجاواط سنة 2019، أي بمعدل زيادة 3,7 في المائة مقارنة مع 2018.

(و م ع)